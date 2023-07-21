Эксперт по ЖКХ объяснил, каковы плюсы изменений в системе оплаты за ЖКУ для УК и граждан

4:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук в беседе с Pravda.Ru прокомментировал изменения в системе оплаты ЖКУ, которые разрабатываются Минстроем по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: domstrousam.ru

Для оплаты ЖКУ в РФ появятся специальные счета, которыми управляющие компании уже не смогут распоряжаться свободно, как это происходит сегодня. Со спецсчетов они смогут переводить деньги исключительно организациям, поставляющим тепло, электричество и воду потребителям.

"Коммунальные: горячая вода, холодная вода — это транзитные деньги, которые были в управляющей компании, они им только мешали работать. А у управляющей компании останется только строчка содержания и текущий ремонт", — пояснил Федорук.

Эксперт напомнил, что в Жилищном кодексе РФ предусмотрено право общего собрания собственников, на котором может быть принято решение на прямые расчеты с ресурсно-снабжающими организациями (РСО). В таком случае каждый владелец жилого помещения будет отвечать сам за себя. То есть исключается возможность отключить конкретному гражданину воду за то, что его сосед является должником.

Федорук подчеркнул, что новая система прямых расчётов с РСО — это благо и облегчение жизни для управляющей компании.

"Управляющая компания не беспокоится за то, что Сидоров из квартиры 12 не заплатил за горячую и холодную воду. Она получит только свои деньги, которые в по строчке "содержание" к ним придут, но это же уже совсем другие деньги. Если "коммунальные" деньги не поступят, у РСО есть рычаги, как с этого товарища взять - придут и перекроют воду. Раз в полгода имеют право проверять состояние имущества внутри квартиры. Во время этого посещения придут и вам перекроют воду, и вы быстренько прибежите и заплатите. То есть для управляющей компании это плюс", — объяснил Федорук.

Эксперт напомнил, что очень многие управляющие компании обвиняются в том, что якобы "крутят" деньгами. По его мнению, это не так, потому что УК в первую очередь должна заплатить РСО, чтобы дом не отключили.

"От 4 до 6% неплательщиков в России всегда есть. И вот из-за этих должников у УК почти ничего не остается на содержание дома - на то, что они должны покрасить, побелить, подкрутить. А тут деньги будут приходить почти в полном объеме, кроме этих 4-6 %. Но это же здорово - почти все деньги, которые управляющая компания заработала, пришли на счет, и они ими распоряжаются. То есть для управляющей компании это благо", — добавил эксперт.

Для добросовестных плательщиков старая или новая система без разницы, подчеркнул Федорук. Для должников это проблема, их будут побуждать заплатить. В ином случае воды не будет уже через месяц - РСО может прийти и перекрыть. Через судебного пристава можно заставить открыть квартиру.

В Минстрое пояснили, что изменения в системе сбора коммунальных платежей, которые будут поступать на специально созданные счета для каждого дома, помогут улучшить контроль за средствами, а жильцам позволят быть уверенными в том, что их средства тратятся по назначению.

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