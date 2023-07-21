"Известия": в России поменяют систему оплаты ЖКУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Минстрой России разрабатывает проект новых спецсчетов для оплаты жилищно-коммунального хозяйства. Они призваны повысить прозрачность работы управляющих компаний.

Фото: ya.ru

Так, согласно информации, со спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые обеспечивают жильцов водой, светом и отоплением.

"Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты, — передают "Известия". — Изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами".

По данным издания, сейчас жильцы не могут отследить, куда уходят их деньги, к примеру, за отопление. Тогда как специальные счета позволят быть уверенными, что средства направлены на эти нужды.

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