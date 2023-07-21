Минстрой России разрабатывает проект новых спецсчетов для оплаты жилищно-коммунального хозяйства. Они призваны повысить прозрачность работы управляющих компаний.
Так, согласно информации, со спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые обеспечивают жильцов водой, светом и отоплением.
"Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты, — передают "Известия". — Изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами".
По данным издания, сейчас жильцы не могут отследить, куда уходят их деньги, к примеру, за отопление. Тогда как специальные счета позволят быть уверенными, что средства направлены на эти нужды.
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