Российских школьников с 1 сентября планируют обучать боевым основам использования беспилотников, сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артём Шейкин.
По его словам, дисциплину могут начать преподавать на уроках начальной военной подготовки.
"По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", — сообщил Шейкин РИА Новости.
По его словам, соответствующее предложение уже направлено в Министерство обороны России.
Как подчеркнул сенатор, сейчас армия - это не только автоматы, но и передовые технологии, которые необходимо изучать.
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