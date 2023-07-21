РИА Новости: школьников могут с сентября начать обучать боевой работе с беспилотниками

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Российских школьников с 1 сентября планируют обучать боевым основам использования беспилотников, сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артём Шейкин.

Фото: t.me/wargonzo

По его словам, дисциплину могут начать преподавать на уроках начальной военной подготовки.

"По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", — сообщил Шейкин РИА Новости.

По его словам, соответствующее предложение уже направлено в Министерство обороны России.

Как подчеркнул сенатор, сейчас армия - это не только автоматы, но и передовые технологии, которые необходимо изучать.

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