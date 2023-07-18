Иван Охлобыстин предположил, что российское общество ещё недостаточно увидело крови, чтобы прийти в себя.
Звезда сериала "Интерны" перечислил события последнего времени, которые привлекли его внимание.
"Весело хохочут девчата, снимая сторис и сетуя, что мост не взорвали раньше. В это время на разорванных взрывом телах родителей кричит от боли девочка", — написал артист в своём аккаунте во "ВКонтакте".
Охлобыстин предположил, что россиян пока мало волнует боль и кровь, так как они её ещё не почувствовали на себе.
Ранее сообщалось, что девушки записали видео после подрыва Крымского моста. Позже россиянки извинились за свою реакцию на трагедию.
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