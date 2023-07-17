Россиянки записали видео после теракта на Крымском мосту: "Не могли взорвать попозже?"

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В социальных сетях опубликовано видео, которое сняли две туристки из Краснодарского края после теракта на Крымском мосту. Девушки не успели пересечь Керченский пролив и пожаловались, что мост взорвали "слишком рано".

"Взорвали мост перед нами прям. Не могли на час попозже взорвать?" — смеясь, сказали туристки.

В результате девушки вернулись в Тамань. Туристки отметили, что у них нет жилья, но они решили остаться в станице ради приключений.

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