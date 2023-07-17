В социальных сетях опубликовано видео, которое сняли две туристки из Краснодарского края после теракта на Крымском мосту. Девушки не успели пересечь Керченский пролив и пожаловались, что мост взорвали "слишком рано".
"Взорвали мост перед нами прям. Не могли на час попозже взорвать?" — смеясь, сказали туристки.
В результате девушки вернулись в Тамань. Туристки отметили, что у них нет жилья, но они решили остаться в станице ради приключений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.