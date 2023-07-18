Жители Соль-Илецка проинформировали журналистов о грустной истории пса породы Хатико. Бездомная собака с яркими и очень умными глазами появилась недалеко от населённого пункта Буранное весной текущего года.
Оренбуржцы полагают, что пса попросту оставили под знаком у поворота с автотрассы. Хатико уже полгода не уходит оттуда, вероятно, ожидая своего хозяина. Люди постоянно кормят беспризорника и присматривают за ним.
Сначала собака не подпускала никого, но впоследствии привыкла к заботе. Сейчас она уже даже позволяет себя гладить, пишут корреспонденты 56orb. ru.
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