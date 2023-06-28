Солёное озеро Соль-Илецка: не хуже Мёртвого моря

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествуя по России во время запрета на выезд за границу, многие люди, особенно госслужащие и сотрудники правоохранительных органов, задаются вопросом: где на Родине провести летний отдых? И одним из самых привлекательных вариантов является Соль-Илецкий курорт в Оренбургской области. Причем здесь можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье.

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Стоимость отдыха в Соль-Илецке существенно отличается от цен на побережье моря, на известных курортах. Здесь вы сможете сэкономить на размещении, развлечениях и питании, получив при этом качественный отдых.

Оздоровление организма в Соль-Илецке

Одним из главных преимуществ отдыха в Соль-Илецке является возможность оздоровления всего организма. Главная изюминка этого места — знаменитое солёное озеро Развал. Погружение в его воды рекомендуется людям, страдающим от кожных заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом и другими заболеваниями.

Кроме того, в Соль-Илецке можно воспользоваться лечебными грязями, которые помогут избавиться от болей в суставах и позвоночнике. Такое комплексное оздоровление позволит вам полностью расслабиться и насладиться своим отдыхом.

Неповторимый колорит Соль-Илецка

Соль-Илецк — это приграничный городок, который представляет собой смесь различных народов, культур, кухни и языков. На местном рынке вы сможете встретить русских, казахов, татар, башкир и представителей многих других народностей, живущих в мире и согласии. Местные жители всегда приветливы к гостям и с радостью угощают национальными блюдами.

Наслаждайтесь местными деликатесами

Соль-Илецк славится своими бахчами. Особая почва, климат и воздух делают выращенные здесь арбузы невероятно вкусными. Особенно известны арбузы, выращенные без использования оросительных систем, так называемые "суходолы". Эти арбузы обладают особой сладостью и ароматом. Попробовав их однажды, вы захотите вернуться в Соль-Илецк снова и снова, чтобы насладиться их вкусом во время их созревания.

Необычные... достопримечательности

Соль-Илецк предлагает различные развлечения для своих гостей. Здесь находится знаменитая тюрьма "Черный Дельфин". Попасть внутрь невозможно да и не стоит, но в Соль-Илецке есть магазины, где можно приобрести поделки с "тюремной" символикой, резные шахматы, нарды и многое другое.

В сезон туристам также предлагаются развлекательные поездки в город Оренбург, казачью станицу и другие близлежащие места.

Соль-Илецк: курорт особого режима | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ