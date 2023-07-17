Финансист Беляев заявил, что повышение лимита переводов будут использовать в схемах ухода от налогов

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Возможность повышения лимита перевода денег между своими счетами в России до 30 миллионов рублей вызвала обеспокоенность у кандидата экономических наук и финансового аналитика Михаила Беляева. Он предупреждает, что это может стать удобным инструментом для тех, кто стремится скрыть свои доходы от контролирующих органов.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Беляев подчёркивает, что без контроля финансовой сферы невозможно достичь ничего положительного. Он считает, что за такими благими намерениями могут скрываться тёмные и незаконные схемы обналичивания и уклонения от уплаты налогов.

Финансовый аналитик заявил в беседе с Телеканалом "360", что повышение лимита переводов обязательно будет использоваться в финансовых схемах, которые нарушают законодательство. Он подчеркнул, что финансовые операции должны находиться под строгим контролем со стороны финансовых органов, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в обществе.

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