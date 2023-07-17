Возможность повышения лимита перевода денег между своими счетами в России до 30 миллионов рублей вызвала обеспокоенность у кандидата экономических наук и финансового аналитика Михаила Беляева. Он предупреждает, что это может стать удобным инструментом для тех, кто стремится скрыть свои доходы от контролирующих органов.
Беляев подчёркивает, что без контроля финансовой сферы невозможно достичь ничего положительного. Он считает, что за такими благими намерениями могут скрываться тёмные и незаконные схемы обналичивания и уклонения от уплаты налогов.
Финансовый аналитик заявил в беседе с Телеканалом "360", что повышение лимита переводов обязательно будет использоваться в финансовых схемах, которые нарушают законодательство. Он подчеркнул, что финансовые операции должны находиться под строгим контролем со стороны финансовых органов, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в обществе.
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