За неявку в военкомат граждан РФ могут начать наказывать не только ограничением права управлять автомобилем.
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов отметил, что если на уклонистов не подейсвует угроза отъёма водительских прав, то на них можно воздействовать и по-другому.
Ранее сообщалось, что призывников-уклонистов в Москве отлавливают с помощью системы видеонаблюдения.
Учёный считает, что подействовать на граждан РФ могут ограничения, связанные с получением государственных услуг через МФЦ и сайт "Госуслуги". Нежелающие отдавать долг Родине потенциальные военнослужащие могут остаться без нужных справок и выписок.
Рожнов в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня" отметил, что такие меры могут оказать воспитательный эффект на граждан и заставить их явиться в военкомат.
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