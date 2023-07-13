В России могут ввести новые наказания для уклонистов вслед за ограничением права управлять автомобилем

За неявку в военкомат граждан РФ могут начать наказывать не только ограничением права управлять автомобилем.

Фото: t.me/newsfrol

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов отметил, что если на уклонистов не подейсвует угроза отъёма водительских прав, то на них можно воздействовать и по-другому.

Ранее сообщалось, что призывников-уклонистов в Москве отлавливают с помощью системы видеонаблюдения.

Учёный считает, что подействовать на граждан РФ могут ограничения, связанные с получением государственных услуг через МФЦ и сайт "Госуслуги". Нежелающие отдавать долг Родине потенциальные военнослужащие могут остаться без нужных справок и выписок.

Рожнов в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня" отметил, что такие меры могут оказать воспитательный эффект на граждан и заставить их явиться в военкомат.

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Лишение прав военкоматами с 11 июля 2023