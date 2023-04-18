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Призывников-уклонистов в Москве отлавливают с помощью системы видеонаблюдения

1:24
Россия

Уникальная система распознавания лиц в Москве используется для поиска уклоняющихся от службы в армии. Чаще всего они проживают не по месту прописки.

Призывников-уклонистов в Москве отлавливают с помощью системы видеонаблюдения

Столичная "умная" система видеонаблюдения, которая способна распознать лицо человека даже под медицинской маской, применяется для определения фактического места жительства призывников, уклоняющихся от службы в армии. Об этом сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев, который вчера также заявил, что электронные повестки в тестовом режиме начнут вручаться уже в ходе стартовавшего 1 апреля весеннего призыва.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них, — поведал Локтев ТАСС. — Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается. С такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда".

Локтев также добавил, что вопросу непроживания призывников по месту регистрации военкоматами сейчас уделяется гораздо больше внимания чем раньше. В этом их поддерживает главное управление МВД России по городу Москве и лично мэр Сергей Собянин.

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В российскую армию будут призывать по-новому
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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