Призывников-уклонистов в Москве отлавливают с помощью системы видеонаблюдения

1:24 Your browser does not support the audio element. Россия

Уникальная система распознавания лиц в Москве используется для поиска уклоняющихся от службы в армии. Чаще всего они проживают не по месту прописки.

Столичная "умная" система видеонаблюдения, которая способна распознать лицо человека даже под медицинской маской, применяется для определения фактического места жительства призывников, уклоняющихся от службы в армии. Об этом сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев, который вчера также заявил, что электронные повестки в тестовом режиме начнут вручаться уже в ходе стартовавшего 1 апреля весеннего призыва.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них, — поведал Локтев ТАСС. — Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается. С такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда".

Локтев также добавил, что вопросу непроживания призывников по месту регистрации военкоматами сейчас уделяется гораздо больше внимания чем раньше. В этом их поддерживает главное управление МВД России по городу Москве и лично мэр Сергей Собянин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В российскую армию будут призывать по-новому