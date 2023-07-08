Новосибирские археологи обнаружили в Хакасии могилу колесничего, которого похоронили три тысячи лет назад.
Захоронение дошло до наших дней в неизменённом виде. Ценную находку сумели отыскать во время раскопок в Аскизском районе.
Ранее сообщалось, что в Хакасии запретили зарубежным компаниям добывать полезные ископаемые.
"В кургане нашли бронзовый нож, украшения из бронзовых пластин с характерными полусферическими бляшками, а также бронзовый "пояс колесничего" — изделие, позволяющее прикрепить возницу к повозке и освободить его руки", — сообщает newkhakasiya.online.
Самой колесницы пока найти не удалось. Археологи продолжают работу.
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