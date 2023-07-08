Археологи в Хакасии обнаружили трёхтысячалетнюю могилу с колесничим

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Новосибирские археологи обнаружили в Хакасии могилу колесничего, которого похоронили три тысячи лет назад.

Фото: Splash/ All Over

Захоронение дошло до наших дней в неизменённом виде. Ценную находку сумели отыскать во время раскопок в Аскизском районе.

Ранее сообщалось, что в Хакасии запретили зарубежным компаниям добывать полезные ископаемые.

"В кургане нашли бронзовый нож, украшения из бронзовых пластин с характерными полусферическими бляшками, а также бронзовый "пояс колесничего" — изделие, позволяющее прикрепить возницу к повозке и освободить его руки", — сообщает newkhakasiya.online.

Самой колесницы пока найти не удалось. Археологи продолжают работу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сенсационные находки на территории Хакасии: археологи обнаружили неразграбленное захоронение