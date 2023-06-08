В Хакасии запретили иностранным компания добывать полезные ископаемые

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Хакасии приняли закон, согласно которому иностранным компаниям запрещается разработка недр республики. Об этом сообщает newkhakasiya. online.

Фото: pixabay. com

Тем не менее, стоит отметить, что иностранные компании могут работать на территории региона — для добычи ископаемых им необходимо создать в России юридическое лицо.

В региональном парламенте подчеркнули, что теперь законы республики приведены в соответствие с федеральными нормами.

Те иностранные предприятия, что уже работают на рынке, также должны будут создать юридическое лицо. Все необходимые сведения необходимо будет передать в соответствующий орган.

Также законодательство разрешает Министерству природных ресурсов без проведения торгов выбирать, кому предоставить право на разработку недр.

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