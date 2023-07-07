В Хакасии "дети войны" будут ежемесячно получать соцвыплаты в размере 500 рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В Хакасии было объявлено о введении новой выплаты для "детей войны", проживающих в регионе. Ежемесячно им будет выделяться по 500 рублей. Это решение вызвало различные реакции среди жителей Хакасии.

Фото: voenflot.ru

Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Хакасии Оксана Мерзликина сообщила журналистам newkhakasiya.online о запуске новой программы социальной поддержки. К данной категории относятся пожилые люди, родившиеся в период с 1928 года по 1945 год. Ежемесячно из бюджета будет выделяться более семи миллионов рублей для этой соцвыплаты, которая будет автоматически перечисляться на счета получателей.

Однако, несмотря на введение данной выплаты, некоторые жители Хакасии выразили своё возмущение такой суммой. Они считают данную поддержку "предвыборным задабриванием" или даже издевательством.

Возможно, многие ожидали более значительных сумм или дополнительных мер социальной поддержки для "детей войны". Однако следует отметить, что любые дополнительные выплаты, несмотря на их размер, могут иметь положительное влияние на жизнь получателей, помогая им справляться с повседневными расходами и обеспечивая дополнительную поддержку в периоды экономической нестабильности.

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