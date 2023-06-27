В Москве осудили экс-полицейского, бравшего взятки

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Тверской районный суд Москвы приговорил экс-полицейского к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СКР города.

Судебная инстанция признала виновным бывшего полицейского в получении взятки, в том числе с вымогательством в крупном размере.

Преступник занимал пост начальника одного из подразделений органов внутренних дел. Он брал взятки за общее покровительство и попустительство по службе в интересах двоих лиц, которые платили ему.

Общая сумма взяток превысила 1,3 млн рублей. Взятки злоумышленник брал не только деньгами, но и колёсными дисками.

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