Тверской районный суд Москвы приговорил экс-полицейского к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СКР города.
Судебная инстанция признала виновным бывшего полицейского в получении взятки, в том числе с вымогательством в крупном размере.
Преступник занимал пост начальника одного из подразделений органов внутренних дел. Он брал взятки за общее покровительство и попустительство по службе в интересах двоих лиц, которые платили ему.
Общая сумма взяток превысила 1,3 млн рублей. Взятки злоумышленник брал не только деньгами, но и колёсными дисками.
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