Суд в Ставрополе получил уголовное дело против экс-работника МВД. Правоохранители обвинили старшего инспектора в коррупции.
По информации newstracker.ru, к подозреваемому обратился сотрудник ГИБДД и выразил желание получить повышение. Инспектор согласился помочь за 50 тысяч рублей, отметили следователи.
Как заявили правоохранители, предполагаемый преступник получил деньги. Его уволили, подчеркнули в СМИ.
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