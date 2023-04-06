В Ставрополе осудят бывшего сотрудника МВД за взяточничество

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Ставрополе получил уголовное дело против экс-работника МВД. Правоохранители обвинили старшего инспектора в коррупции.

По информации newstracker.ru, к подозреваемому обратился сотрудник ГИБДД и выразил желание получить повышение. Инспектор согласился помочь за 50 тысяч рублей, отметили следователи.

Как заявили правоохранители, предполагаемый преступник получил деньги. Его уволили, подчеркнули в СМИ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

“Коррупция в России — норма жизни” — Делягин В ЯРОСТИ