Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учащимся старших классов школы будут рассказывать о причинах начала специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Для этих целей в программе уроков истории в 10-м и 11-м классах будет выделено не один и не два часа.
Кравцов отметил, что СВО началась не 23 февраля, а намного раньше. Поэтому учащимся необходимо объяснять её истоки и предпосылки, а это потребует более длительного времени. Фактически теме СВО будут посвящены все уроки по истории.
"Это фактически попытка раскола и со стороны США. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс", — подчеркнул министр.
Чиновник также отметил, что после победы России в СВО школьные учебники будут дополнены соответствующим образом.
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