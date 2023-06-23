Депутаты от фракции ЛДПР в Государственной думе России внесли на рассмотрение законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Предложение предполагает внесение изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". ЕГЭ планируется заменить государственными экзаменами.
Авторы законопроекта утверждают, что действующий формат неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников.
Напомним, ранее 12 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ЕГЭ отменять не планируется.
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