В Госдуму внесён законопроект об отмене ЕГЭ

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты от фракции ЛДПР в Государственной думе России внесли на рассмотрение законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Предложение предполагает внесение изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". ЕГЭ планируется заменить государственными экзаменами.

Авторы законопроекта утверждают, что действующий формат неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников.

Напомним, ранее 12 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ЕГЭ отменять не планируется.

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