Названа причина смерти звезды картины "Карнавальная ночь"

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В возрасте 90 лет ушла из жизни актриса Евгения Шмелева, исполнявшая песню в картине "Карнавальная ночь". Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на племянницу артистки Галину Елизарову.

Фото: ВКонтакте

Причиной смерти стал рак молочной железы. В последние месяцы Шмелева тяжело болела, она потеряла несколько десятков килограммов и весила около 40 кг.

Перед смертью её уже не лечили, так как актриса была слишком стара для химиотерапии. Опухоль была неоперабельной.

Последний раз Шмелева выходила из своего дома в ноябре 2022 года на съёмки в телепередаче.

"Тётя жила на пенсию. Ничего не откладывала. Было больно наблюдать — последние месяцы она ела как воробушек очень мало. Это были тяжёлые месяцы, когда болезнь прогрессировала", — отметила племянница актрисы.

Напомним, Екатерина Шмелева родилась 15 июня 1932 года. Она получила известность благодаря фильмам "Карнавальная ночь" и "Полюшко-поле".

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