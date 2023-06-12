Врач-диетолог Наталья Круглова рекомендует правильный перекус для офисных сотрудников, чтобы избежать набора веса.
По словам диетолога, перекусом может быть простое и легкое блюдо, например, стаканчик кефира, питьевого йогурта или фрукт, орехи или сухофрукты. Цель перекуса — снизить интенсивность голода, поскольку продолжительный период голода может привести к набору веса.
Круглова рекомендует отдавать предпочтение фруктам, овощам и орехам, избегать большого количества сладкого, особенно если вы проводите большую часть времени на работе в сидячем положении.
По мнению эксперта, идеальный обед должен состоять наполовину из овощей, на четверть из цельнозерновых продуктов и на еще четверть из нежирного мяса птицы или рыбы.
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