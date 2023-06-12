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Врач-диетолог Круглова назвала лучший перекус для офисного работника

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Общество

Врач-диетолог Наталья Круглова рекомендует правильный перекус для офисных сотрудников, чтобы избежать набора веса. 

Врач-диетолог Круглова назвала лучший перекус для офисного работника
Фото: архив

По словам диетолога, перекусом может быть простое и легкое блюдо, например, стаканчик кефира, питьевого йогурта или фрукт, орехи или сухофрукты. Цель перекуса — снизить интенсивность голода, поскольку продолжительный период голода может привести к набору веса.

Круглова рекомендует отдавать предпочтение фруктам, овощам и орехам, избегать большого количества сладкого, особенно если вы проводите большую часть времени на работе в сидячем положении.

По мнению эксперта, идеальный обед должен состоять наполовину из овощей, на четверть из цельнозерновых продуктов и на еще четверть из нежирного мяса птицы или рыбы.

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ВКУСНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС ИЗ ПЯТЕРОЧКИ! / Чем перекусить без вреда для здоровья?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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