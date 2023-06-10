Эксперт Федутинов предупредил, что не стоит рассматривать и фотографировать упавший беспилотник

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Если человек увидел упавший беспилотник, ему нужно сообщить о находке в правоохранительные органы, а не стремиться рассмотреть или сфотографировать летательный аппарат, заявил эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

Фото: https://tsn.ua/ru/ato/bespilotnik-iz-fanery-rf-pribegaet-k-ulovkam-vo-vremya-raketnyh-atak-foto-2319094.html

Дроны могут принадлежать преступникам или террористам, а потому приближаться к упавшему БПЛА опасно, добавил он.

"Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками", — пояснил Федутинов в интервью агентству РИА Новости.

В случае, если летательный аппарат был запущен диверсантами, он может нести на себе бомбу, которая рискует взорваться в любой момент.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что Киев готовил теракт на территории России с использованием "грязной бомбы".

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