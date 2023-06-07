В Ставропольском крае много мест для рыбной ловли. Здесь большое количество различных водоёмов: рек, прудов, водохранилищ. Издание newstracker.ru перечислило основные места для рыбалки.
Комсомольский пруд
Рыбаки признаются, что здесь можно поймать рыбу внушительных размеров. Добраться до этого места просто: от центра города можно прогуляться по лесной тропе.
Правоегорлыкский канал
Он отличается очень чистой водой. Здесь водятся судак и тарань.
Река Калалы
В этом водоёме можно с успехом поймать хищную рыбу. Вес щуки часто составляет десять килограммов.
Лысый Лиман
Расположен на границе между Ставропольским краем и Калмыкией. Здесь часто встречаются щуки, окуни, судаки, сазаны.
Также хорошими местами для рыбной ловли являются Большой Ставропольский канал, Поповские пруды, Новотроицкое водохранилище.
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