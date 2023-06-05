Власти обещают выплатить компенсации жителям Ставрополья, пострадавшим от дождей

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Ставрополья, которые пострадали от дождей и паводков, получат компенсации от властей. Об этом проинформировал губернатор Владимир Владимиров.

Фото: https://water-rf.ru/

"Размер базовой социальной выплаты составляет по 10 тысяч рублей на каждого прописанного по адресу человека", — сообщил глава региона, которого цитирует newstracker.ru.

Владимиров добавил, что если имущество было частично утрачено, каждый житель получит 50 тысяч рублей, а в случае полной утраты собственности власти выплатят по 100 тысяч рублей каждому жителю региона.

Губернатор уточнил, что на выплаты могут рассчитывать жители муниципалитетов с введённым на их территории режимом ЧС.

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