Жители Ставрополья, которые пострадали от дождей и паводков, получат компенсации от властей. Об этом проинформировал губернатор Владимир Владимиров.
"Размер базовой социальной выплаты составляет по 10 тысяч рублей на каждого прописанного по адресу человека", — сообщил глава региона, которого цитирует newstracker.ru.
Владимиров добавил, что если имущество было частично утрачено, каждый житель получит 50 тысяч рублей, а в случае полной утраты собственности власти выплатят по 100 тысяч рублей каждому жителю региона.
Губернатор уточнил, что на выплаты могут рассчитывать жители муниципалитетов с введённым на их территории режимом ЧС.
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