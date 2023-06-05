Более 3 000 выпускников школ из приграничных районов Белгородской области могут воспользоватся льготами при поступлении в вузы в этом году, сообщает издание bel.ru.
В министерстве образования региона рассказали, что 2 июня все высшие учебные заведения получили письмо от Минобрнауки с необходимостью до 7 июня внести изменения в правила приёма.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.