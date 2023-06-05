Выпускники из приграничных районов Белгородской области могут поступать в вуз по собеседованию онлайн

0:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 3 000 выпускников школ из приграничных районов Белгородской области могут воспользоватся льготами при поступлении в вузы в этом году, сообщает издание bel.ru.

Фото: jemne.sk

В министерстве образования региона рассказали, что 2 июня все высшие учебные заведения получили письмо от Минобрнауки с необходимостью до 7 июня внести изменения в правила приёма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ 2023 – ЧТО НАДО ЗНАТЬ?