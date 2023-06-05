Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушилин проинформировал о положении на флангах около Артёмовска
Перегрелись: жители Тюмени обнаружили много мертвой рыбы
NYT: Запад может отказать в поддержке Киеву из-за проблемы, связанной с ВСУ
Диетолог Эллисон перечислил пять вариантов завтрака для снижения уровня холестерина в крови
Ходаковский заявил о первом применении ВС Украины танков Leopard у Новодонецкого
Экстрасенс Александр Шепс объяснил, почему остался недоволен своим дебютом в кино
Продажи новых автомобилей Lada в мае выросли в четыре раза: Многообещающий рост для российского рынка
S8 Capital приобретет российский шинный завод Bridgestone в Ульяновске
Sport24 сообщил, что туристы из России обижаются, встречая в Турции одну надпись

Выпускники из приграничных районов Белгородской области могут поступать в вуз по собеседованию онлайн

0:25
Общество

Более 3 000 выпускников школ из приграничных районов Белгородской области могут воспользоватся льготами при поступлении в вузы в этом году, сообщает издание bel.ru.

Выпускники из приграничных районов Белгородской области могут поступать в вуз по собеседованию онлайн
Фото: jemne.sk

В министерстве образования региона рассказали, что 2 июня все высшие учебные заведения получили письмо от Минобрнауки с необходимостью до 7 июня внести изменения в правила приёма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ 2023 – ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
Украинские беженцы захватили польский город
Украинские беженцы захватили польский город
Последние материалы
РИА Новости: на Украине расходится новость о гибели главы ГУР Кирилла Буданова
Екатерина Мизулина отреагировала на пьяное выступление солиста группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге
CNN: Украина создала сеть агентов в России и передаёт им дроны для атак
РИАН: российские военные ударили по позициям ВСУ, находящимся под Херсоном в устье Днепра
Онуфриенко заявил, что ВС РФ будут провоцировать и перемалывать ВСУ в Авдеевке
Венера в знаке Льва: астролог рассказал каким знакам зодиака повезет в любви
Сатановский назвал человека, которому Россия "обязана" проблемами с Украиной и Западом
Доктор Батлер назвал шесть признаков дефицита витамина В12 у человека
Терапевт Губанова рассказала, кому лучше отказаться от полётов
В Минобороны РФ рассказали о безуспешном наступлении ВСУ на Южно-Донецком направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников