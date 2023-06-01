Философ Губанов: чёрный юмор — защитный механизм для детской психики

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К чёрному юмору часто относятся как агрессивному и деструктивному, хотя его главная функция — защищать психику человека, заявил философ Николай Губанов.

Фото: Splash/ All Over

Отрицательные эмоции необходимы всем людям, а потому в культуре появился способ безопасно удовлетворять эту потребность, добавил доцент кафедры философии МГТУ им. Баумана.

"Чёрный юмор способствует преодолению страха через смех. Это защитный механизм, психотерапевтическая техника, позволяющая вытащить страх из бессознательного, обыграть его и тем самым изжить", — пояснил специалист в интервью изданию argumenti. ru.

Подобным приёмом часто пользовались классические детские писатели, в том числе Чуковский, но именно Остер превратил чёрный юмор в способ донести до детей все правила техники безопасности, отметил Губанов. Такая пародийная техника обучения подрастающего поколения популярна и на западе, а значит не раз доказала свою эффективность.

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