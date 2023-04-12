Психолог: "Токсичные люди любят задеть за живое, уколоть посильнее"

Токсичных людей психологи называют эмоционально незрелыми — это люди, общение с которыми отравляет жизнь, вызывает отрицательные эмоции. Токсичный человек наносит моральный ущерб окружающим: нарушает их личные границы, критикует. Такое общение отрицательно сказывается на самооценке. Но если научиться распознавать характерные черты токсичного человека, то можно избежать негативных последствий. Потому что всё, что говорит и делает этот человек, скорее всего, относится к его особенностям, а не касается напрямую наших качеств. О том, как распознать токсичных людей, рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Токсичные люди: как их распознать

Поддерживать общение с токсичными людьми тяжело, психологически дискомфортно: их слова ранят, заставляют сомневаться в себе, забирают много энергии даже на физическом уровне. Когда это незнакомец, можно просто прекратить взаимодействие с таким человеком. Но если это член семьи, супруг или друг — полезно будет узнать причины его токсичного поведения, чтобы понимать, где и как можно изменить ситуацию.

В книге "Токсичные люди" Шахида Араби пишет, что такие люди легко вступают в контакт с эмпатичными, совестливыми и эмоционально реагирующими людьми. Ими легче манипулировать: они какое-то время готовы находиться в некомфортной для себя ситуации, прежде чем распознают, с чем имеют дело.

Есть некоторые признаки, по которым можно сделать вывод, что перед нами токсичный человек.

Всё не так.

Человек жалуется буквально на всё и на всех: коллеги плохие, в семье все неудачники, государство не поддерживает, молодежь что-то непонятное придумывает и так далее. Даже если предложить ему самому сделать что-то новое — обязательно обесценит и решит, что идея слабая.

Шутки исподтишка.

Легко общаться с человеком, у которого есть чувство юмора. Но если от шуток скорее просыпается возмущение, чем смех, значит, человек хочет задеть за живое, уколоть посильнее. Напрямую проявить свою агрессию он не может, поэтому попросту насмехается.

Безразличие к нуждам других людей.

Неважно, что у других есть свои дела, токсичный человек будет навязывать своё общество, не считаясь ни с чем. Бесконечно рассказывать о своих проблемах, обсуждать других, ругать соседку и прочее — всё это сваливается на голову собеседника без возможности выйти из коммуникации.

Высокое самомнение.

Если токсичный человек совершил ошибку, то лучше не ждать от него извинений. Он скорее выскажет, насколько был прав во всём, а его не оценили, — и разорвёт все отношения. Самоуверенность не даёт этим людям поставить под сомнение собственную идеальность.

Неспособность радоваться за других.

Токсичный человек всегда найдёт негатив и подчеркнёт его намеренно, чтобы доказать, что в происходящем гораздо больше минусов, чем плюсов. Только с ним может произойти нечто, заслуживающее внимания и бурных эмоций. Всё остальное не стоит того, чтобы на него отвлекаться.

Часто люди становятся токсичными, когда они лишены внимания и любви. Токсичные люди выводят из себя, с ними сложно строить диалог, легко начать вести себя точно так же. Но только до тех пор, пока мы не осознаем, что перед нами именно такой человек — по своей натуре, характеру, образу мышления.

Есть масса примеров того, как доброе внимательное отношение заставляет токсичного человека сменить резкий тон на ответную доброжелательность, поможет глубокое понимание мотивов этого человека. Не нужно пытаться изменить его. Только прямая честная защита собственных границ, мягкое напоминание о позитивных и негативных чувствах, которые с ним связывают, помогут выстроить хорошие отношения.

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