Автоэксперт Пётр Шкуматов назвал самые опасные электросамокаты

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов прокомментировал рост аварий с участием электросамокатов и объяснил, какие из них самые опасные.

Фото: ya.ru

Автоэксперт сообщил, что в последние несколько лет в России было приобретено около миллиона самокатов в личное пользование. Некоторые из моделей могут достигать скорости 100 км/ч. Он подчеркнул, что именно такие самокаты являются самыми не безопасными для владельцев и прохожих граждан, так как контролировать движение на высокой скорости становиться сложно.

Шкуматов подчеркнул, что во многих странах до сих пор ищут способ для регулирования движения людей на электросамокатах, но практического решения на данный момент не существует. Об этом сообщает Радио 1.

"У властей большого количества стран тоже нет ответа. Пока решений не найдено. В некоторых странах к этой проблеме безразличны: пусть ездят, как хотят. В других стран вводят запреты", — сказал эксперт.

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