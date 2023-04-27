Владельцев электросамокатов заставят получать номера под угрозой штрафа в 5 тысяч рублей

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия

В Государственной Думе хотят ещё более усложнить жизнь владельцам электросамокатов. Теперь их заставят получать номера.

Некоторое время назад в России ужесточили правила использования электрических самокатов. К примеру, их предельную скорость ограничили до 25 км/ч, а если они развивают большую скорость, то владелец обязан иметь водительские права. Также запретили переезжать пешеходный переход, его надо преодолевать только пешком, ввели и другие ограничения. И вот теперь от самокатчиков будут требовать получения номеров.

Когда-то во времена СССР номера нужно было получать на каждый велосипед, но потом это правило отменили. Теперь же депутаты Государственной Думы хотят внести поправку в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". В нём появится необходимость постановки на учёт средств индивидуальной мобильности и получения на них регистрационных знаков.

За отсутствие номеров владельцы электросамокатов будут вынуждены платить штрафы от 500 до 5 000 рублей. Также их будет ожидать арест на срок до 15 суток за управление самокатом или гироскутером в нетрезвом виде.

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Когда запретят езду на электросамокатах