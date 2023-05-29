В Новосибирске прекращает работу генконсульство Германии и Гёте-институт

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

МИД России потребовало от сотрудников немецких учреждений Новосибирска покинуть их в июне. Сотрудник Гёте-института сообщил, что набор студентов прекращён. На данный момент объявлено о "летних каникулах".

Фото: REX/ Shutterstock

Как сообщает atas.info, прекращение деятельности, вероятно, является зеркальным ответом на действия Германии.

На сайте диппредставительства значится следующая информация: "С 01.06.2023 г. в Российской Федерации за визовые вопросы отвечает исключительно Визовый отдел Посольства в Москве". Но связаться с генконсульством Германии в Новосибирске пока не удалось. Возможно, в городе оставят несколько сотрудников для решения технических вопросов.

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