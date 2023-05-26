Преподаватель Мусихина объяснила, что поможет снять страх перед ЕГЭ

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Преподаватель обществознания и контент-продюсер курсов по ЕГЭ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина рассказала, что делать, чтобы перестать бояться ЕГЭ и относиться к этим экзаменам как к настоящей катастрофе.

Фото: livekuban.ru

Эксперт посоветовала заранее продумать несколько разных вариантов будущего поступления, в зависимости от результатов экзамена. Ученику желательно решить, куда он мог бы поступить, получив высокие, средние и совсем скромные баллы.

"Когда перед глазами есть множество вариантов, с прописанными требованиями, то мысли "я никуда не поступлю" посещают гораздо реже", — утверждает Мусихина в разговоре с URA.RU.

Эксперт порекомендовала тем, кто смертельно боится получить на ЕГЭ низкие баллы, подумать о поступлении в средние специальные учебные заведения.

Ещё один вариант на случай неудачи — не поступать в вуз в год выпуска, а сделать это через год, сдав экзамен ещё раз. Так можно делать неограниченное количество раз, уточнила преподаватель.

Наконец, можно подумать о специальностях, для получения которых поступать в вуз не требуется. Самое главное — это полученные навыки, а не способ и место их получения, напомнила Мусихина. Например, для получения знаний в сфере IT, digital, дизайна будет достаточно прохождения профессиональных курсов.

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