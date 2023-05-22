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Эксперт Крупнов о демографической ситуации в РФ: "Мы почти 60 лет вымираем"

1:42
Общество

Министерство финансов России планирует сократить расходы на выплату материнского капитала. Это решение связано с падением рождаемости в стране и с уменьшением числа россиян, использующих данный сертификат. На прошлой неделе Дмитрий Песков отметил, что демографическая ситуация в России остается тяжёлой, и принятые меры не дали желаемого результата.

Эксперт Крупнов о демографической ситуации в РФ: "Мы почти 60 лет вымираем"
Фото: pixabay.com

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития и член научного совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов, поддерживает прогнозы Минфина относительно падения рождаемости. Он считает, что демография является главной проблемой страны, но никто не желает серьёзно рассматривать этот вопрос.

В беседе с "Радио 1" Крупнов объясняет, что с 1964 года в России нарушен процесс демографического воспроизводства. В настоящее время среднее число детей в семье составляет около 1,5 ребенка, в то время как в 1964 году это число было 2,15 ребенка. По его мнению, единственный способ остановить процесс вымирания — сделать ставку на семьи с 3-4 детьми и обеспечить их значительной материальной поддержкой. Крупнов предлагает выделять 1,5-2 млн рублей на третьего ребенка и 3 млн рублей на четвертого. Он утверждает, что только культ многодетной семьи может изменить текущую ситуацию, и это должна быть основная демографическая политика.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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