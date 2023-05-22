Глава Чечни Рамзан Кадыров дал пояснение относительно своей бороды, на которую обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
Ранее во время встречи в Пятигорске Путин заметил, что борода Кадырова стала длиннее. Лидер Чеченской Республики ответил, что так оно и есть
Как сообщил глава Чечни, он начал отращивать бороду с началом спецоперации.
"На нашей отдельной личной встрече Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды, и я объяснил, что отпустил ее на период проведения спецоперации", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Кадыров добавил, что его примеру следуют и другие чеченские военные, которые воспринимают участие в спецоперации не только как долг перед Родиной, но и как борьбу с "сатанистами, покушающимися на религиозные ценности и общественные институты здорового общества", ведь для них это — священный джихад.
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