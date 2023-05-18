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Дизайнер Анастасия Барышева назвала новый тренд в женском нижнем белье

0:59
Общество

Трусы-боксеры в сочетании с короткими майками или брюками — новый тренд в женском нижнем белье, заявила дизайнер Анастасия Барышева.

Дизайнер Анастасия Барышева назвала новый тренд в женском нижнем белье
Фото: Fotodom.ru

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, многим девушкам подобные наряды кажутся слишком откровенными. Однако правильно подобранные оттенки позволят сделать образ уникальным, уточнила специалист.

"Предлагаю девушкам не стесняться показывать нижнее бельё и носить боксеры в комбинации с укороченным жакетом, топом и брюками", — подчеркнула Барышева.

Она также рассказала о "голом" тренде в нижнем белье, когда прозрачный лиф, корсет и стринги становятся главными акцентами в образе. По её словам, летом сохранят актуальность боди и трикотажные комплекты в рубчик.

Ранее стилист Ольга Белашова назвала сочетание коричневого с чёрным самой модной цветовой гаммой весны 2023 года.

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Модные тренды весна-лета 2023
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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