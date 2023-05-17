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Житель Приморья, решивший заработать на ставках, лишился 450 тысяч рублей из-за своей доверчивости

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Общество

Пожилой житель Приморья поверил неизвестному, который сделал ему по телефону заманчивое предложение о "заработке на ставках".

Житель Приморья, решивший заработать на ставках, лишился 450 тысяч рублей из-за своей доверчивости
Фото: flickr.com/ Ars Electronica

Как пишет vostokmedia.com, пенсионер, поверивший, что имеет дело с представителем биржевой компании, решил следовать всем инструкциям мошенника. По его совету он завёл счёт в платёжной системе и несколько раз перевёл на него крупные денежные суммы в надежде на прибыль. И когда его переводы приблизились к отметке 454 тысячи, приморец почувствовал подвох и обратился в полицию.

В итоге на злоумышленников завели уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что настоящие брокеры не предлагают всем желающим по телефону быстрый заработок, ведь для заработка на бирже нужно разбираться в области финансов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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