Житель Приморья, решивший заработать на ставках, лишился 450 тысяч рублей из-за своей доверчивости

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Пожилой житель Приморья поверил неизвестному, который сделал ему по телефону заманчивое предложение о "заработке на ставках".

Фото: flickr.com/ Ars Electronica

Как пишет vostokmedia.com, пенсионер, поверивший, что имеет дело с представителем биржевой компании, решил следовать всем инструкциям мошенника. По его совету он завёл счёт в платёжной системе и несколько раз перевёл на него крупные денежные суммы в надежде на прибыль. И когда его переводы приблизились к отметке 454 тысячи, приморец почувствовал подвох и обратился в полицию.

В итоге на злоумышленников завели уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что настоящие брокеры не предлагают всем желающим по телефону быстрый заработок, ведь для заработка на бирже нужно разбираться в области финансов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.