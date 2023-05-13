Шукшина опубликовала пост о массовом бегстве госчиновников из России

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина разместила в своём Telegram-канале список высокопоставленных лиц РФ, сбежавших из России до и после начала спецоперации на Украине.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В публикации приводятся слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который рассказал о бегстве из России пяти бывших вице-премьеров.

Автор поста напоминает, что за границу уехал также бывший премьер Михаил Касьянов.

"Если считать ещё экс-глав Администрации президента — Юмашева, Волошина и Чубайса, а также всех сбежавших министров и их заместителей (вроде Козырева, Скрынник, Вавилова, Чуяна, Реймера и т. п.), то это будет ещё человек 50. И я уже не говорю про десятки экс-губернаторов и вице-губернаторов и сотни чиновников только федерального правительства", — гласит текст публикации.

Предполагается, что оттоку других чиновников из РФ препятствуют санкции Запада.

"Куда смотрит Совет Безопасности?" — задаёт вопрос автор публикации.

Ранее Мария Шукшина поддержала предложение Александра Бастрыкина ввести госидеологию. в России.

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