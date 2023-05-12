Шукшина поддержала предложение Бастрыкина ввести госидеологию

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина поприветствовала инициативу председателя СК Александра Бастрыкина отменить конституционный запрет на госидеологию.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заслуженная артистка России считает, что России нужна государственная идеология. Ей понравилась точка зрения на этот счёт Александра Бастрыкина и министра юстиции Константина Чуйченко.

Категорически Шукшина не согласна со словами Андрея Клишаса и Валерия Зорькина, которые считает, что Конституция позволяет проводить и более либеральную политику, и более консервативную.

Актриса ответила им цитатой из Нового Завета.

"Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее Марию Шукшину возмутило целование Дмитрием Песковым рук Аллы Пугачёвой.

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Что такое государственная идеология?