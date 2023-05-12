Мария Шукшина поприветствовала инициативу председателя СК Александра Бастрыкина отменить конституционный запрет на госидеологию.
Заслуженная артистка России считает, что России нужна государственная идеология. Ей понравилась точка зрения на этот счёт Александра Бастрыкина и министра юстиции Константина Чуйченко.
Категорически Шукшина не согласна со словами Андрея Клишаса и Валерия Зорькина, которые считает, что Конституция позволяет проводить и более либеральную политику, и более консервативную.
Актриса ответила им цитатой из Нового Завета.
"Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.
Ранее Марию Шукшину возмутило целование Дмитрием Песковым рук Аллы Пугачёвой.
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Некоторые украинские артистки выступают в России.