Флора и фауна Видновского лесопарка под угрозой: экологическое варварство

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Жители Ленинского городского округа называют работы по благоустройству в Видновском лесу "экологическим варварством".

Фото: https://www.b17.ru/

Жители выражают серьёзное беспокойство по поводу ситуации в Видновском лесу и считают происходящее неприемлемым. Они подчеркивают, что стремились к признанию леса особо охраняемой природной территорией, но их обращения пока не получает должного внимания со стороны властей.

Недовольные активисты обратились к широкой общественности, призывая помощи в спасении этого уникального природного уголка. Они осуждают оперативную и беспорядочную вырубку живых деревьев и уничтожение редких растений. Лес, по словам активистов, является домом для множества видов животных, включая белок, ежей и различных птиц.

Одним из основных источников возмущения стало корчевание деревьев на участке леса, где находятся лисьи норы. Кроме того, общественность негодует по поводу согласования создания "проездов" шириной вплоть до 5 метров в лесу. Ранее обсуждалось простое обустройство тропинок с гравийным покрытием, сохраняющих существующую природную атмосферу. Но новые планы предусматривают массовую вырубку огромного количества деревьев, сообщает издание Вести Подмосковья.

Местные жители призывают власти принять меры и защитить Видновский лес от дальнейшего разрушения. Они подчеркивают важность сохранения этой природной зоны в целях сохранения биоразнообразия и экологического равновесия. Обращение активистов является попыткой привлечь внимание общественности и привести к обсуждению этой проблемы на более широком уровне.

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