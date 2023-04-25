В Госдуме раскритиковали главу Оренбуржья Паслера за идею усыплять бродячих собак

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

После нападения стаи собак на ребёнка в Оренбурге, в результате которого мальчик погиб, губернатор региона Денис Паслер предложил изменить федеральный закон и разрешить гуманное усыпление агрессивных животных.

Если бы оренбургские чиновники исполняли действующее законодательство и организовали своевременный отлов животных, трагедии бы не случилось, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. А "популистская инициатива" главы Оренбуржья — это "имитация бурной деятельности", добавил он.

"В регионе до сих пор нет ни одного муниципального приюта. Не организован отлов. В Оренбургской области происходит тотальный саботаж исполнения федерального законодательства", — цитирует Бурматова издание 56orb.ru.

Парламентарий отметил, что региональным властям стоит сэкономить на банкетах и машинах, чтобы "открыть в Оренбурге хотя бы один муниципальный приют".

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