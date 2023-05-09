Мария Шукшина призвала не следовать европейским трендам и перестать жить "по методичкам Запада".
Шукшину возмутила новость о том, что в перспективе в России могут начать употреблять насекомых в пищу.
"А увеличивать поголовье животных не пробовали?" — предложила альтернативное решение актриса.
Заслуженная артистка России считает, что до РФ добрался проект шведской активистки Греты Тунберг.
Шукшина считает, что противостоять Западу и следовать его директивам абсурдно.
"Последнее время создаётся стойкое впечатление, что это только Запад воюет с нами (там, кстати, уже 11й пакет санкций почти готов), а мы всё "руки целуем" западникам", — написала Мария в своём Telegram-канале и отметила, что "такого унижения со времён монгольского ига не было у нас".
Ранее Мария Шукшина раскритиковала Дмитрия Пескова, который поцеловал руку Аллы Пугачёвой.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.