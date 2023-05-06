Шукшина возмущена целованием Песковым рук Пугачёвой: считает, что культуру мы уже проиграли

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Шукшина сравнила поведение Дмитрия Пескова, поцеловавшего руки Алле Пугачёвой, с предательским инцидентом 1905 года.

Фото: secretmag.ru

Шукшина не одобрила поведение пресс-секретаря Владимира Путина по похоронах модельера Валентина Юдашкина. Актриса констатировала. что "ничего не меняется в России".

"Целование Песковым руки той "женщины, которая предаёт", не напоминает ли поздравление, которое посылалось в мае 1905г в оздоровительный центр Японскому императору, в связи с победой японского флота над русским при Цусиме?" — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени в своём Telegram-канале.

Шукшина уверена, что российское общество верит в непобедимость культуры России.

"Даже если пресс-секретарь Президента считает, что культуру мы уже проиграли, я так не считаю. Как и миллионы моих соотечественников!" — выразила своё мнение заслуженная артистка России.

Ранее политолог Сергей Марков задался вопросом, поддержит ли Алла Пугачёва проведение спецоперации на Украине после того, как её поцеловал Песков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На Похоронах Юдашкина Песков Сказал Пугачёвой Несколько Слов..