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Депутат Госдумы: агрессивных бездомных собак нужно только усыплять

1:07
Общество

Региональные власти в рамках борьбы с бездомными животными должны иметь полномочия усыплять агрессивных собак. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Николай Будуев в беседе с Pravda.Ru.

Депутат Госдумы: агрессивных бездомных собак нужно только усыплять
Фото: https://afbeeldingen.animalstoday.nl/

Политик подчеркнул, что усыпление должно применяться только в том, случае, если собака напала на человека.

"В данном случае собака ведёт себя агрессивно и это доказано. Проблема-то в чём? Если собака, тем более она вдруг оказалась людоедом, если вкус крови почувствовала человека, знаете, в Сибири всегда таких собак усыпляли испокон веков", — объяснил парламентарий.

Он добавил, что в обсуждаемом сейчас законопроекте большая часть мер остаётся на усмотрение регионов. Процедура остаётся прежней для тех собак, которые ведут себя не агрессивно.

"Это отлов, стерилизация и выпуск в ту же точку, где она была поймана, либо она попадает в питомник. Но питомники не могут принять всех собак, которые бродят по улицам", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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