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Пара из Оренбурга будет отвечать в суде за трансляцию своих интимных отношений в интернете

0:54
Общество

Против молодого уроженца Оренбурга и его подруги заведено уголовное дело за распространение в Сети материалов порнографического характера.

Пара из Оренбурга будет отвечать в суде за трансляцию своих интимных отношений в интернете
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Как сообщает 56orb.ru, инициатором произошедшего стал мужчина, который решил подзаработать в интернете, выбрав для этого сомнительный способ. Оренбуржец предложил своей девушке показывать в режиме онлайн их занятия любовью за деньги на одном из сайтов.

Девушка согласилась на такие "лёгкие деньги", после чего пара несколько раз устраивала "горячие видеотрансляции" весной 2022 года на радость другим пользователям.

Теперь любители наживы из Оренбурга ожидают решения суда. По статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов" они могут получить до 6 лет лишения свободы.

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"Детская порнография начала уходить из России на Украину"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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