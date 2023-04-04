Суд в Новосибирске оправдал бывшего директора школы по делу о распространении порно с ученицами

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Новосибирске закрыл уголовное дело против бывшего директора школы Антона Неграша. Его обвиняли в создании и распространении порнографии с несовершеннолетними ученицами.

По данным atas.info, прокуроры не смогли найти доказательства и отказались от обвинения. Правоохранители проанализировали файлы на компьютере экс-директора. С 10 апреля мужчине разрешат трудиться в сфере образования, отметили журналисты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Педофилы: убивающие детство