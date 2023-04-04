Суд в Новосибирске закрыл уголовное дело против бывшего директора школы Антона Неграша. Его обвиняли в создании и распространении порнографии с несовершеннолетними ученицами.
По данным atas.info, прокуроры не смогли найти доказательства и отказались от обвинения. Правоохранители проанализировали файлы на компьютере экс-директора. С 10 апреля мужчине разрешат трудиться в сфере образования, отметили журналисты.
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