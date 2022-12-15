Устроивший под Новосибирском вечеринку учитель извинился за свои действия

Молодой учитель из Москвы после увольнения из Черепановской школы Новосибирской области собрал 20 школьников на вечеринке, выпивал с ними алкоголь и курил электронные сигареты. Об этом сообщает Газета.ру.

Преподаватель Марат Садеков рассказал, что уволился по собственному желанию из-за низкой зарплаты, строгого графика и бюрократии. Отметить расставание с учениками он решил в форме вечеринки ночью у себя на квартире. Так ему захотелось попрощаться с ребятами и познакомиться поближе.

По словам учителя, на празднике был алкоголь, а также одноразовые электронные сигареты, которые бывший учитель принёс детям. В шкафу ученики нашли презервативы и раскидали их, но никакого секса не было.

Родители ученицы забрали свою дочь с праздника и вызвали полицию. Садекову выписали штраф за распитие алкоголя с несовершеннолетними. За свои действия мужчина извинился перед родителями учеников и объяснил, что не хотел их детям ничего плохого.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.