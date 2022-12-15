Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Родственники убитого обжаловали приговор бывшему полицейскому в Новосибирске
Военнопленный ВСУ Евгений Гоц заявил, что три дня ждал помощи от сослуживцев
Сладков назвал обстрел ДНР планом НАТО по недопущению мира между РФ и Украиной
Лысков о зимовке немцев в Калининградской области: временное перемещение
Диетолог Соломатина: морская капуста поможет восполнить дефицит йода
MI6: группировка ВС РФ в Белоруссии мала для успешного наступления на Киев
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Крупнейший в мире миномёт 2С4 "Тюльпан" ВС РФ стирает военных ВСУ в пыль
Верховная Рада: Россия не отказалась от планов похода на Киев

Устроивший под Новосибирском вечеринку учитель извинился за свои действия

Общество

Молодой учитель из Москвы после увольнения из Черепановской школы Новосибирской области собрал 20 школьников на вечеринке, выпивал с ними алкоголь и курил электронные сигареты. Об этом сообщает Газета.ру.

Устроивший под Новосибирском вечеринку учитель извинился за свои действия

Преподаватель Марат Садеков рассказал, что уволился по собственному желанию из-за низкой зарплаты, строгого графика и бюрократии. Отметить расставание с учениками он решил в форме вечеринки ночью у себя на квартире. Так ему захотелось попрощаться с ребятами и познакомиться поближе.

По словам учителя, на празднике был алкоголь, а также одноразовые электронные сигареты, которые бывший учитель принёс детям. В шкафу ученики нашли презервативы и раскидали их, но никакого секса не было.

Родители ученицы забрали свою дочь с праздника и вызвали полицию. Садекову выписали штраф за распитие алкоголя с несовершеннолетними. За свои действия мужчина извинился перед родителями учеников и объяснил, что не хотел их детям ничего плохого.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы

Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.

Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
DM: Россия показала ядерную угрозу Западу установкой в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Последние материалы
Устроивший под Новосибирском вечеринку учитель извинился за свои действия
Лысков о зимовке немцев в Калининградской области: временное перемещение
Диетолог Соломатина: морская капуста поможет восполнить дефицит йода
MI6: группировка ВС РФ в Белоруссии мала для успешного наступления на Киев
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Крупнейший в мире миномёт 2С4 "Тюльпан" ВС РФ стирает военных ВСУ в пыль
Планы экспансии: Эрдоган хочет "привязать" Европу к Турции с помощью газа из России
Головашкин призвал разобраться с отказом хоронить бойца ЧВК в Петербурге
Верховная Рада: Россия не отказалась от планов похода на Киев
В Абакане телефонные мошенники похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников