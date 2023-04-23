Адвокат Абшилава рассказал о том, как разделить долги и ипотеку после развода: брачный договор, соглашение

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Георгий Абшилава рассказал о том, как во время бракоразводного процесса избежать конфликтных ситуаций при разделе долго и ипотеки. Он подчеркнул: многие из этих вопросов необходимо решать заблаговременно.

По его словам, во время развода все долги и ипотека будут делиться поровну. Однако есть некоторые категории займов, которые при доказательстве в суде останутся ответственностью только одного супруга.

Абшилава отметил: для предотвращения тяжёлых судебных разбирательств супругам стоит подписывать брачный контракт, в котором будут чётко отрегулированы права и обязанности каждого. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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