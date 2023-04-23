Адвокат Георгий Абшилава рассказал о том, как во время бракоразводного процесса избежать конфликтных ситуаций при разделе долго и ипотеки. Он подчеркнул: многие из этих вопросов необходимо решать заблаговременно.
По его словам, во время развода все долги и ипотека будут делиться поровну. Однако есть некоторые категории займов, которые при доказательстве в суде останутся ответственностью только одного супруга.
Абшилава отметил: для предотвращения тяжёлых судебных разбирательств супругам стоит подписывать брачный контракт, в котором будут чётко отрегулированы права и обязанности каждого. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.