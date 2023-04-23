Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Младший сын Алена Делона сообщил, что готов простить отца за детские обиды
Депутат сената Румынии Шошокаэ крикнула "Слава Москве" на заседании парламента
Стас Садальский унизил Юлию Пересильд, назвав её "выпивохой": "Я тоже улетал в космос"
Из-за бойкота сербского большинства нет избирателей на местных выборах на севере Косово
Мишустин поручил предоставить местным властям право оказывать помощь семьям участников СВО
TNI: США вынуждены пересмотреть траты на Украину из-за фразы Макрона о Китае
Во Франции автомобилист въехал в толпу, пострадали свыше 10 человек
Офицер спецназа ВСУ Березовец: украинские ДРГ уже давно действуют на территории России
Министры сельского хозяйства государств G7 поддержали расширение и продление зерновой сделки

Адвокат Абшилава рассказал о том, как разделить долги и ипотеку после развода: брачный договор, соглашение

0:44
Общество

Адвокат Георгий Абшилава рассказал о том, как во время бракоразводного процесса избежать конфликтных ситуаций при разделе долго и ипотеки. Он подчеркнул: многие из этих вопросов необходимо решать заблаговременно.

Адвокат Абшилава рассказал о том, как разделить долги и ипотеку после развода: брачный договор, соглашение

По его словам, во время развода все долги и ипотека будут делиться поровну. Однако есть некоторые категории займов, которые при доказательстве в суде останутся ответственностью только одного супруга.

Абшилава отметил: для предотвращения тяжёлых судебных разбирательств супругам стоит подписывать брачный контракт, в котором будут чётко отрегулированы права и обязанности каждого. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Финский наёмник показал видео после прилёта российской ракеты

В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.

РВ: финский наёмник показал кадры после удара армии России, уничтожившего 120 иностранных боевиков
BIP: власти Польши готовятся к войне с ВС России за Львов
Польша готовится вступить в военный конфликт с РФ
Известные артисты предсказал свою гибель
Появились кадры красной дорожки кинофестиваля
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Боевики ВСУ посмотрели в камеру дрона за секунды до смерти
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Последние материалы
TNI: США вынуждены пересмотреть траты на Украину из-за фразы Макрона о Китае
Адвокат Абшилава рассказал о том, как разделить долги и ипотеку после развода: брачный договор, соглашение
Во Франции автомобилист въехал в толпу, пострадали свыше 10 человек
Офицер спецназа ВСУ Березовец: украинские ДРГ уже давно действуют на территории России
Русско-американская война: как красные выгнали из России западных оккупантов
Министры сельского хозяйства государств G7 поддержали расширение и продление зерновой сделки
Армия Белоруссии начала приводить в порядок стартовые позиции для комплекса "Тополь"
Спикер ВСУ Гуменюк назвала "студентами" американских аналитиков ISW за дезинформацию
ВСУ обстреляли Макеевку и Зайцево, выпустив десять снарядов
Экономист Фельбермайр: внесение лекарств в списки санкций увеличило бы давление коллективного Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников