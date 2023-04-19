Сотрудник дома детского творчества в Уфе занимался незаконным изготовлением оружия

В Уфе был задержан сотрудник дома детского творчества, который подпольно изготавливал оружие для собственного удовольствия, после чего хранил его в своём гараже.

Как пишет mkset.ru, при обыске в гараже подозреваемого были найдены два пистолета — пневматический и самозарядный, пара револьверов, ёмкости с порохом и большое количество разнокалиберных патронов.

После проведения проверки изъятого оружия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что всё оно являлось боеспособным.

45-летний задержанный объяснил, что всегда любил огнестрельное оружие и даже писал по этой теме дипломную работу, будучи студентом. Сотрудник дома детского творчества поклялся, что ему ни разу не довелось использовать самостоятельно сделанное оружия.

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