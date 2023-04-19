Власти Курской области отменили массовые мероприятия в День Победы ради безопасности

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил об итогах заседания Оперативного штаба, члены которого обсуждали подготовку к празднованию Дня Победы.

"Обеспечение безопасности в настоящее время является приоритетом, поэтому приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий", — заявил российский чиновник в своём Telegram-канале.

Губернатор призвал провести акцию "Бессмертный полк" в другом формате. Политик предложил демонстрировать портреты участников Великой Отечественной войны на окнах, машинах и в Сети.

Вместе с этим глава региона отметил, что он является приграничным, из-за чего власти решили не организовывать парад и не запускать салюты.

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