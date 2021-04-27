Власти Томска отменили парад и шествие "Бессмертного полка"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о невозможности проведения парада и шествия "Бессмертного полка" в День Победы. Глава региона записал видеообращение к жителям, в котором назвал причиной отмены ограничения на массовые мероприятия.

"К сожалению, ограничения на массовые мероприятия не позволят нам организовать парад и массовое шествие", — заявил Жвачкин.

Вместе с тем, губернатор заявил, что 9 мая с 8.00 до 15.00 для автомобилей будет закрыт проезд по центральной улице города. Жители Томска смогут самостоятельно пройти по проспекту Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада.

"Каждый томич сможет сам пройти по главной улице города с портретом своего героя из "Бессмертного полка" к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду", — заявил Жвачкин.

Губернатор также заявил, что для каждого из 135 ветеранов ВОВ, которые проживают в Томской области, будет организована отдельная программа. Жвачкин призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности.

"Сохраняйте социальную дистанцию, чтобы праздник ничто не омрачило", — завершил выступление губернатор.

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