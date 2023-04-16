Министерство обороны России опубликовало видеоролик, который демонстрирует подготовку штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО.
В видео отмечается, что обстановка максимально приближена к боевой. Десантники работают в парах и группами. Под прикрытием крупнокалиберных пулеметов "Корд" и автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя", бойцы ВДВ тренируются выполнять боевые задачи.
Особое внимание уделяется отработке действий при штурме окопов противника. Также в занятиях задействованы тактическая, огневая и медицинская подготовка.
"Нет сомнений: вскоре "крылатая пехота" получит достойное пополнение", — отмечает МО РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.