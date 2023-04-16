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Минобороны РФ показало подготовку штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО

0:45
Общество

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, который демонстрирует подготовку штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО.

Минобороны РФ показало подготовку штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО

В видео отмечается, что обстановка максимально приближена к боевой. Десантники работают в парах и группами. Под прикрытием крупнокалиберных пулеметов "Корд" и автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя", бойцы ВДВ тренируются выполнять боевые задачи.

Особое внимание уделяется отработке действий при штурме окопов противника. Также в занятиях задействованы тактическая, огневая и медицинская подготовка.

"Нет сомнений: вскоре "крылатая пехота" получит достойное пополнение", — отмечает МО РФ.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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