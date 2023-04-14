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Агроном перечислил ошибки дачников при выборе диких растений для посадки на участке

1:05
Общество

Если дачник хочет посадить на своём участке дикое растение из соседнего леса, то он должен знать некоторые нюансы, сообщил агроном Пётр Синьковский.

Агроном перечислил ошибки дачников при выборе диких растений для посадки на участке

Так, например, дуб и лесная ель со временем могут раскинуть свою корневую систему так, что остальным растениям будет "неуютно".

"Рекомендуем остановить свой выбор на рябине и калине. Эти растения красивы и не требуют много ухода за собой. Почва подходит любая, так же как и освещенность. А яркие ягоды не только украсят участок, но и будут полезны при употреблении", — пишет сайт aif.ru.

Хорошими компаньонами на дачном участке станут шиповник, лесная земляника, луговые цветы. Однако необходимо помнить о ядовитых растениях, таких как волчеягодник, красную бузину, тис ягодный, снежноягодник, "вороний глаз".

Юрист Сергей Коломейцев предупреждает граждан России, что некоторые растения занесены в Красную книгу — их выкапывать нельзя.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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