Если дачник хочет посадить на своём участке дикое растение из соседнего леса, то он должен знать некоторые нюансы, сообщил агроном Пётр Синьковский.
Так, например, дуб и лесная ель со временем могут раскинуть свою корневую систему так, что остальным растениям будет "неуютно".
"Рекомендуем остановить свой выбор на рябине и калине. Эти растения красивы и не требуют много ухода за собой. Почва подходит любая, так же как и освещенность. А яркие ягоды не только украсят участок, но и будут полезны при употреблении", — пишет сайт aif.ru.
Хорошими компаньонами на дачном участке станут шиповник, лесная земляника, луговые цветы. Однако необходимо помнить о ядовитых растениях, таких как волчеягодник, красную бузину, тис ягодный, снежноягодник, "вороний глаз".
Юрист Сергей Коломейцев предупреждает граждан России, что некоторые растения занесены в Красную книгу — их выкапывать нельзя.
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