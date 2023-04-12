Депутат Государственной думы от "Справедливой России" Олег Нилов рассказал о "военном налоге", который позволит решить проблемы армии.
Нилов призвал снимать 2-3% с дохода физических лиц и направлять данные средства на "нужды армии". Он подсчитал, что такой налог позволит получить 50 миллиардов рублей ежемесячно.
Представитель Госдумы объяснил, что полученные деньги необходимо направить на выплаты мобилизованным участникам спецоперации на Украине.
"Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400-500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО", — цитирует слова Нилова НСН.
Ранее Олег Нилов призвал не стесняться с применением смертной казни в России.
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